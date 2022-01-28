РИАМО - 28 янв. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области, состав экипажа - 2 человека, сообщает ТАСС.

Известно, что вертолет двигался с аэродрома Мулино в Ульяновск.

Воздушное судно жестко приземлилось в 2-3 км от берега, однако оно не ушло под воду. Происшествие случилось около населенного пункта Дубки.

На данный момент экипаж эвакуировали на аэродром базирования. Предполагается, что жесткая посадка произошла из-за технической неисправности.