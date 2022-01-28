РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. На Симферопольском шоссе в Подольске грузовик врезался в отбойник на полосе в сторону Москвы, из него высыпались кирпичи на полосу в сторону Подольска, движение затруднено, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Авария произошла недалеко от магазина автозапчастей и автотоваров «КЭМП» у села Покров. Свидетель увидел, что грузовик развернуло после аварии, от него отвалилась часть кузова с грузом. Пострадавших и скорую помощь он не заметил.

Согласно сервису «Яндекс. Пообки», движение затруднено в обе стороны на участке длиной около 4 км до пересечения с Домодедовским шоссе.

«ДТП произошло на 34-м км трассы М-2 «Крым». Никто не пострадал», - сообщили в правоохранительных органах.