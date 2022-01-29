РИАМО – 29 янв. В столице появятся 2 завода по экологичной переработке илового осадка. Частные инвестиции в создание этих предприятий составят 27 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В феврале прошлого года Москва подписала первое концессионное соглашение в сфере ЖКХ на 20,5 лет. Оно предполагает строительство 2 заводов по переработке илового осадка сточных вод. Частные вложения составят около 27 млрд руб. Бюджетных затрат не потребуется, при этом построенные предприятия будут принадлежать Москве с момента их ввода в эксплуатацию. В настоящее время концессионер ведет проектирование заводов», — сказал Ефимов.

Соглашение было подписано с компанией «Гринтех». Инвестор после ввода предприятий в строй будет термически обрабатывать, а потом утилизировать осадок. Полученный продукт будут поставлять цементным заводам. Там его будут применять как твердое биотопливо.