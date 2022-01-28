РИАМО - 28 янв. В Подмосковье отмечается увеличение нагрузки на кол-центр 122. Для обеспечения его бесперебойной работы были привлечены студенты медицинских колледжей региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Заболеваемость Covid-19 в регионе остается высокой, в связи с чем колоссальная нагрузка ложится на горячую линию 122. В помощь операторам ранее мы привлекли 100 студентов областных медколледжей, сейчас вывели еще 200 студентов», – сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Студенты отвечают на вопросы обратившихся и дают базовые рекомендации жителям региона, которые ждут визита врача.

Также около 100 студентов медвузов помогают врачам и медперсоналу подмосковных поликлиник.