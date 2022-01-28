РИАМО - 28 янв. Экопункты для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок до конца текущего года будут установлены во всех школах подмосковного Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Учащиеся уже 3 учебных заведений города могут сдать вторсырье на переработку в обмен на бонусы в одной из продовольственных торговых сетей. Проект осуществлен администрацией города совместно с компанией TrashBack. До конца года подобными экопунктами оснастим все школы города», - заявил Каторов.

По его словам, школьники могут сдать на переработку алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков и получить взамен бонусы для покупок продуктов. Это не только помогает с ранних лет приучиться к раздельному сбору бытовых отходов, но и позволяет существенно снизить нагрузку на экологию, делает город чистым и современным.

Стартап TrashBack, реализуемый в комплексе мероприятий проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по раздельному сбору отходов, направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов. Он представляет собой систему бонусного поощрения жителей за сортировку мусора.

Эксперт: Опыт Подмосковья в создании комплексов по переработке отходов является примером>>