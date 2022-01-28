РИАМО - 28 янв. Омикрон-штамм во многом отличается от предыдущих вариаций коронавируса. Он быстрее распространяется, лучше обходит защиту организма и имеет иную симптоматику. Так, у заразившихся омикроном крайне редко пропадает обоняние, сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Для вариантов до дельты это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При дельте это встречалось уже реже, а при омикроне потеря обоняния – это редкость», – объяснил Водовозов в эфире радио Sputnik.

Реже при омикрон-штамме возникает и ощущение затрудненности дыхания. Причина в том, что этот вид мутации практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиальном дереве.

«Я бы не сказал, что бронхиолит при омикроне намного лучше пневмонии при дельте, но это более легкое заболевание», – отметил врач.

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