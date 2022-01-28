РИАМО - 28 янв. Правоохранители задержали 20-летнего жителя Химок, которого подозревают в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Парень был задержан на ул. Кирова в результате оперативно-разыскных мероприятий. Он уже был ранее судим.

У задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом внутри, а в его доме было изъято еще 5 пакетов с веществом.

«По результатам химического исследования, проведенного экспертом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим средством – мефедроном общей массой более 400 г», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что изъятый наркотик планировал сбыть на территории Московского региона. В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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