РИАМО - 28 янв. Правоохранители задержали 20-летнего жителя Химок, которого подозревают в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Парень был задержан на ул. Кирова в результате оперативно-разыскных мероприятий. Он уже был ранее судим.
У задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом внутри, а в его доме было изъято еще 5 пакетов с веществом.
Задержанный пояснил, что изъятый наркотик планировал сбыть на территории Московского региона. В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
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