РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. В доме №17/4 на улице Космодемьянской в Щелкове установили теплообменник стоимостью более 500 тыс. рублей, он установлен управляющей компанией «Паритет» по собственной инициативе при поддержке администрации городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Дорогостоящая установка предназначена для подачи в квартиры тепла и горячей воды. Застройщик дома установил только один теплообменник. На практике этого оказалось недостаточно.

«Мы обратили внимание на сообщения жителей дома и выявили проблему. Руководство компании приняло решение закупить все необходимое для установки дополнительного теплообменника в этом доме. Хочу также выразить огромную благодарность первому заместителю главы администрации Щелкова по вопросам ЖКХ и благоустройства Сергею Горячеву за оказанную поддержку нашей управляющей компании на всех этапах работы», — сказал главный инженер УК «Паритет» Роберт Макарян.

Для решения проблемы УК «Паритет» за собственные средства закупила необходимое оборудование, проконтролировала доставку и сложную погрузку, а также направила специалистов для установки, наладки и запуска теплообменника.