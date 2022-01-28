РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Заместитель главы администрации Балашихи Кирилл Тимашков и городской прокурор Никита Брыкин в пятницу в ходе визита в ЖК «Леоновский парк», «Салтыковка престиж» и «Флинкбау» встретились с дольщиками и подрядчиком и оценили темпы строительства корпусов ЖК, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего на территории Балашихи было 33 брошенных недостроенных дома - более 5 тыс. жителей ждали получения ключей от своего жилья. Сейчас осталось несколько таких объектов. Последние стройки, находящиеся под постоянным контролем, - это 3 малоэтажных корпуса на Леоновском шоссе и ЖК «Салтыковка престиж», где привлекли нового инвестора, чтобы собственники могли как можно быстрее получить ключи от своих квартир.

«В ЖК «Леоновский парк» встретились с дольщиками и подрядчиком, который доложил нам о результатах работы за 2 недели. Из 3 корпусов 1 находится в высокой степени готовности. Места общего пользования готовы. В остальных 2 корпусах очень низкие темпы работы. С застройщиком мы проведем совещание на ближайшей неделе», - сказал Тимашков.

Наилучшие темпы строительства - в ЖК «Флинкбау». Здесь высокая степень готовности. В 3 корпусе идут пусконаладочные работы, 1 февраля состоится итоговая проверка. Сдать объект планируют уже в феврале.

Проблема дольщиков в регионе решается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства жилищной политики Подмосковья.