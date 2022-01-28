РИАМО - 28 янв. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева во всех школах Лосино-Петровского в меню включены пельмени, сообщил глава округа Иван Курданин.

«Ребята ставят лайк пельменям, которые теперь подаются в школах на обед по поручению губернатора», — написал Курданин в Instagram.

Глава также опубликовал видео, в котором он узнал у школьников, нравятся ли им пельмени. Дети одобрили нововведение в школьном меню.

Ранее по просьбам подмосковных школьников и по инициативе губернатора в меню столовых в образовательных учреждениях добавили пельмени. О включении пельменей в школьное меню попросили сами дети в ходе опроса.

Воробьев в ходе обращения к жителям и депутатам Мособлдумы подчеркнул, что школьники должны получать лучшее питание, в том числе удовлетворяющее их вкусы. Губернатор отметил, что такова суть подхода чуткой власти.