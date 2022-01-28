РИАМО - 28 янв. Помочь сохранить заряд аккумулятора смартфона может отключение активных приложений и отказ от живых обоев, сообщает Газета.ru.

Нередко за быстрое падение заряда аккумулятора ответственны приложения, которые работают в фоновом режиме. Чтобы увеличить продолжительность работы батареи, их следует отключить или удалить.

«Также способствуют быстрой разрядке аккумулятора постоянно включенный мобильный интернет или геолокация. Стоит такие сервисы включать по мере необходимости, если нужно сэкономить энергию и нет возможности подзарядить телефон», – заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

На увеличение продолжительности работы аккумулятора повлияют низкие настройки яркости дисплея и отказ от живых обоев. Статичное изображение будет тратить меньше энергии телефона. Однако в тех случаях, если не помогают и такие меры, проще заменить саму батарею.

«Смартфон может быстро разряжаться по разным причинам. Однако если проблема в самом аккумуляторе и он быстро теряет заряд даже, если в телефоне нет работающих в фоновом режиме приложений и отключены «прожорливые» функции, тогда стоит поменять саму батарею», – подчеркнул Деев.