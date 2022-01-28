РИАМО - 28 янв. Помочь сохранить заряд аккумулятора смартфона может отключение активных приложений и отказ от живых обоев, сообщает Газета.ru.
Нередко за быстрое падение заряда аккумулятора ответственны приложения, которые работают в фоновом режиме. Чтобы увеличить продолжительность работы батареи, их следует отключить или удалить.
На увеличение продолжительности работы аккумулятора повлияют низкие настройки яркости дисплея и отказ от живых обоев. Статичное изображение будет тратить меньше энергии телефона. Однако в тех случаях, если не помогают и такие меры, проще заменить саму батарею.
«Смартфон может быстро разряжаться по разным причинам. Однако если проблема в самом аккумуляторе и он быстро теряет заряд даже, если в телефоне нет работающих в фоновом режиме приложений и отключены «прожорливые» функции, тогда стоит поменять саму батарею», – подчеркнул Деев.
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