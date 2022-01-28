РИАМО - 28 янв. Ежегодно в мире 28 января отмечают Международный день защиты персональных данных. Для того, чтобы их защитить, нужно выполнять ряд правил, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, нужно входить в Сеть только с включенным антивирусом, не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в личных сообщениях и по электронной почте. Также нельзя давать смартфон и ноутбук посторонним. Важно пользоваться оригинальным лицензионным ПО и регулярно обновлять его. А еще следует выбирать умеренно сложные пароли, содержащие комбинации из строчных и заглавных букв, цифр и символов, обновлять их не реже одного раза в 3 месяца.

«Соблюдение данных правил поможет избежать утечки персональных данных в руки злоумышленников и обезопасить не только виртуальную, но и реальную жизнь», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Утечка персональных данных - одна из острых проблем сегодня во всем мире. Если персональные данные попадают в руки третьим лицам, то они могут использовать их в корыстных целях.

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