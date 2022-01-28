РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. В Центральной городской библиотеке Королева в ЦДК им. Калинина 4 февраля в 17:00 состоятся открытие выставки художественных работ поэта-песенника Александра Шаганова и творческая встреча с ним, сообщается в Instagram-аккаунте ЦДК.

Александр Шаганов – автор слов таких известных всем песен, как «Комбат», «Там за туманами», «Улочки московские», «Конь», «Тучи», «Золотые облака». Он предстанет перед зрителями в необычном амплуа: покажет свою графику, акварель, городской и природный пейзажи. На встрече автор расскажет о своем творческом пути, поделится с гостями библиотеки рецептом создания песенных хитов и откроет тайны закулисной работы с популярными артистами.

Шаганов ответит на все интересующие вопросы, их можно задать заранее по телефону: 8(495)516-65-81 или по электронной почте: metod-cbs-korolev@yandex.ru. Желающие смогут получить его автограф и сфотографироваться на память.

Вход свободный.