РИАМО - 28 янв. В связи с пришедшим в центральный регион снегопадом Московская железная дорога перешла в усиленный режим работы. В предстоящие выходные к расчистке ж/д путей от снега привлекут около 2 тыс. рабочих и 90 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба МЖД.

На МЖД создан оперативный штаб для координации действий по уборке снега, куда в режиме реального времени поступает информация о метеоусловиях в том или ином регионе.

Работы по очистке снега будут проводиться в дневное и ночное время. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы.

Очистку железнодорожного полотна организуют по специальному графику, она не создаст помех движению поездов.

Все работники, которые примут участие в уборке снега, будут обеспечены спецодеждой, теплой обувью и необходимым инвентарем.

МЖД призывает пассажиров быть особенно осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры при ухудшениях погоды.