РИАМО - 28 янв. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, воспрепятствовавшего работе съемочной группы ГТК «Телеканал Россия» во время съемки сюжета о деятельности ООО «Живые деньги», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 11 ноября 2021 года, когда журналисты в соответствии с редакционным заданием посетили офис компании в 1-м Люсиновском переулке. Обвиняемый, осознавая, что перед ним журналисты, ограничил им проход в помещение.

Кроме того, он вытолкал их руками из помещения офиса, преградив собой вход. В результате его действий съемочная группа была вынуждена отказаться от распространения информации о деятельности общества. Мужчина находится под стражей, он признал вину в содеянном. Материалы дела переданы в суд.

Еще одно дело по данному инциденту в отношении другого фигуранта 1983 г. р., применившего насилие к корреспондентке, выделено в отдельное производство. Он объявлен в федеральный розыск.