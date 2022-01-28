РИАМО - 28 янв. Правительство РФ намерено объединить Пенсионный фонд и фонд социального страхования в единую структуру – Социальный фонд. Большинство граждан может не ощутить серьезных изменений, однако на предпринимателей может вырасти налоговая нагрузка, сообщает «Вечерняя Москва».

Социальный фонд, в отличие от государственных ПФР и ФСС, должен стать внебюджетной организацией. В его структуре появится наблюдательный совет, который будет определять размер страховых тарифов, использование резервных средств, формировать бюджет и рассматривать кандидатуры председателя фонда. Потенциальной причиной для такого объединения может быть подготовка к повышению налогового бремени для предпринимателей.

«Тренд на повышение четко задан весной 2020 года, когда появился НДФЛ с депозитов, ужесточилось налогообложение инвестиций в облигации, а ставка НДФЛ для «богатых» была поднята с 13 до 15 процентов. НДС в 2018 году тоже вырос — с 18 до 20 процентов», – сказал гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Препятствием для эффективного управления пенсионными и страховыми выплатами может стать разная предсказуемость и продолжительность их накопления.

«Пенсионные деньги «длиннее» и более предсказуемы. Объединение того и другого в одно ведомство, по моей логике, негативно отразится на качестве управления», – подчеркнул Хохрин.

По мнению эксперта, создание единого фонда не является чем-то необычным. В стране уже ведется банковский, страховой надзор и надзор за фондовым рынком в Центробанке РФ.