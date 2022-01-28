РИАМО - 28 янв. Учащиеся 7-11 классов подмосковных школ и студенты 1-2 курсов региональных колледжей смогут принять участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в рамках мероприятия учащиеся смогут испытать и продемонстрировать свои навыки в проектной, научной, исследовательской и инженерно-технической деятельности.

«Конкурс включает дистанционный и региональный треки, внутри которых можно выбрать направление и тему. Участники регионального трека из Подмосковья получат возможность подготовиться к финалу конкурса на образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдёт в марте в кампусе центра «Взлет», - отметила Каклюгина.

Она добавила, что участие в конкурсе может стать для учащихся шансом начать свой путь в науке, дети смогут создать и воплотить в жизнь свой проект.

К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные ученики из указанных категорий. Участие в мероприятии бесплатное. Заявки от желающих принимаются до 15 февраля.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте образовательного центра «Взлет» по ссылке.