РИАМО - 28 янв. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ежедневном росте числа новых заболевших сотрудников администрации президента. Причиной этому стал омикрон, сообщает Газета.ru.

Официальный представитель Кремля отметил, что сейчас большинство людей трудится удаленно.

«Делается все необходимое, но панацеи нет. Если вы привиты, то в большей степени застрахованы от тяжелого течения заболевания», — сказал Песков.

Также, по его словам, в аппарате президента, как и везде, есть антиваксеры.

«Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», — добавил он.

Ранее в России был обновлен суточный рекорд заболеваемости Covid‑19 — зафиксировали 98 040 случаев заражения.

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