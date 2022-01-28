РИАМО - 28 янв. Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке концепции новой внешней политики страны, этот документ будет относиться к категории «документов стратегического планирования», сообщает kp.ru.

Глава страны рассказал об этом во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции концепции внешней политики РФ», - сказал он.

Путин также подчеркнул, что при формировании этого документа были учтены последние изменения, которые случились в мире.

Ранее глава государства раскритиковал отсутствие взаимного признания вакцин от Covid‑19 с Евросоюзом.