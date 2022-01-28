РИАМО - 28 янв. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что новый коронавирус NeoCov пока мало изучен, но навряд ли он сможет спровоцировать новую пандемию, сообщает Nation News.

Ранее сообщалось, что в ЮАР у летучих мышей был обнаружен новый коронавирус NeoCov. Эксперты говорят, что пока он не может распространяться среди людей.

«Данных о том, что NeoCov заражает людей, еще нет. Может ли он вообще размножаться в клетках человека, еще неизвестно. То, что очень похож на вирусы этой группы, это внушает опасения. Но, скорее всего, это не произойдет — очень редко бывают такие изменения в вирусе, чтобы он стал распространяться среди людей», — сказал Альтштейн.

При этом вирусолог подчеркнул, что сами ученые понимают потенциальную опасность NeoCov, поэтому наблюдения ведутся без остановки с учетом важности вопроса.