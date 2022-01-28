РИАМО - 28 янв. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Макиша заявила, что так называемые «полезные сладости» являются лишь маркетинговым ходом. Мармеладные витамины могут нанести детям вред, сообщает «Вечерняя Москва».

«Очень важно детей приучать к нормальной пище, чтобы они получали витамин С из овощей и фруктов. Это вполне возможно: достаточно угостить его одной мандаринкой, киви или накормить брокколи с болгарским перцем – все, суточная норма витамина у него есть», – сказала врач.

Синтетические витамины в сладкой форме содержат большое количество красителей. Детям до 3 лет они противопоказаны. Кроме того, подобные препараты могут сказаться на вкусовых предпочтениях ребенка.

«Это все формирует у детей неправильную модель пищевого поведения. Они перестают есть нормальную еду и просят у родителей только сладости. Я считаю, что это больше маркетинговый ход, а не желание насытить детей полезными витаминами в красивой форме», – подчеркнула Макиша.

По словам специалиста, родителям следует не кормить ребенка «полезными сладостями», а приучать его нормально питаться и получать необходимые витамины из пищи.