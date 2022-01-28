РИАМО - 28 янв. Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области провели осмотр и карантинирование импортных пользовательских, племенных лошадей и спортивных пони, за прошлый год вывезены 86 голов животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Лошадей и пони вывозили из Латвии, Франции, США, Нидерландов, ОАЭ, Украины.

«После клинического осмотра специалистами государственной ветеринарной службы Московской области животные поставлены на карантин, во время которого был проведен комплекс ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.