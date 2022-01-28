РИАМО - 28 янв. В Химках полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на аптечный пункт, расположенный на улице Молодежная, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По предварительным данным, злоумышленник в ночное время зашел в аптеку, прошел в подсобку, где находилась фармацевт, несколько раз ударил ее ножом, забрал 35 тыс. рублей из кассы и скрылся. Потерпевшую госпитализировали.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении противоправного деяния и в этот же день при силовой поддержке Росгвардии задержали его в одном из хостелов в Химках», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В комнате подозреваемого нашли одежду и нож, которые, предположительно, использовались при нападении. Злоумышленник заключен под стражу.

«В отношении мужчины следователем следственного управления УМВД по г. о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ», - добавила Волк.