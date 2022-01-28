РИАМО - 28 янв. На Всемирной выставке «Дубай Экспо 2020» представлены лучшие изделия известных народных художественных промыслов Подмосковья. Мероприятие будет идти до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Участники выставки могут увидеть гжельский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки, дулевский фарфор и другие знаменитые изделия народных художественных промыслов Московской области.

На «Дубай Экспо 2020» представлены выдающиеся достижения мировой культуры. Целью экспозиции стал рассказ мировой истории через планирование, опыт и архитектуру. Участниками выставки мирового уровня стали представители 191 государства. Каждая страна имеет собственный павильон.

По указу президента РФ Владимира Путина 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Производство свыше 60% всех народных художественных промыслов страны приходится на Подмосковье. В регионе выпуск таких изделий ведется на 18 предприятиях.

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