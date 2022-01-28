РИАМО - 28 янв. Свыше 700 тыс. кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала текущего года, среди них — 400 тыс. кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Предварительные итоги января показывают, что мы, как и в предыдущие годы, поддерживаем высокие темпы строительства в столице. Так, за неполный первый месяц этого года построено и введено в эксплуатацию более 700 тыс. кв. м недвижимости, включая 400 тыс. «квадратов» жилья», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что эти темпы соответствуют плановым годовым показателям.

«Также с начала года в Москве введено в эксплуатацию 4 новых социальных объекта – 2 детских сада и 2 спортивных сооружения. Оба детских сада располагаются на территории ТиНАО и рассчитаны в общей сложности на 420 мест», – уточнил Бочкарев.

Ранее заммэра сообщал, что в этом году строители собираются ввести 8,5 млн кв. м недвижимости в столице.

«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», – сказал он.

На данный момент в Москве строится и проектируется около 5 млн кв. м жилья по программе реновации. Возводятся 160 жилых домов площадью более 2,6 млн кв. м, проектируются еще 203 объекта.