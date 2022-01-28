РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом среди детей, родителей попросили направить детей на вакцинацию, сообщает администрация округа.

Подольская детская городская больница с сентября 2020 года принимает детей на лечение от коронавирусной инфекции. Заболевших детей становится все больше и болеют они намного тяжелее. В настоящее время они поступают в инфекционный корпус для приема детей. К каждой койке в больничной палате подвели кислород. Также сформировали отделение реанимации в ковидном корпусе.

Со всей Московской области в Подольск везут детей с тяжелым течением заболевания, которым необходима кислородная поддержка и помощь реаниматолога. Привозят детей с коморбидностью, когда течение COVID-19 осложнено другими заболеваниями.

«Врачи и медицинские сестры, которые работают в ковидном корпусе и на поликлинических участках, это жители нашего округа. Они с риском для жизни и здоровья каждый день идут на работу и спасают детей. Наши врачи – герои. Каждый житель городского округа Подольск должен понимать, что врачам необходимо помочь. Считаю вакцинацию одним из самых основных механизмов для борьбы с коронавирусной инфекцией», - сказал главный врач ГБУЗ МО «Подольской детской городской больницы» Мануэл Мегерян.

В Подольске началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В округе достаточно доз вакцин и медицинского персонала для того, чтобы охватить более 13 тыс. подростков. Родителей попросили ответственно отнестись к жизни и здоровью детей и вакцинировать их. Для вакцинации необходимо обратиться к педиатру в поликлинику, где прикреплен ребенок. После медицинского осмотра его направят в прививочный кабинет.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>