РИАМО - 28 янв. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, который ранее был внесен «Единой Россией», сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь педофилы получат максимальный срок в виде наказания за совершение насилия в отношении несовершеннолетних. Прежде пожизненный срок назначали за такие преступления в отношении детей младше 14 лет.

Также обвиняемый на всю жизнь сядет в тюрьму в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2021 года. Авторами стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.