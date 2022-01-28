РИАМО - 28 янв. В Богородском городском округе Московской области будет построен мультитемпературный производственно-складской комплекс, предназначенный для хранения и переработки рыбы и морепродуктов​, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Соглашение заключили правительство Подмосковья и общество с ограниченной ответственностью «РРК Логистик». Проект будет реализован в три этапа.

На первых двух этапах реализации проекта будут построены холодильные мультитемпературные склады общим объемом хранения 20 тыс. т.

Третий этап предполагает строительство рыбоперерабатывающего производственного комплекса производительностью до 100 тонн в сутки.

Объем инвестиций в проект составит порядка 1,7 млрд рублей. Будет создано 180 рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2024 года.