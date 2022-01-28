РИАМО – 28 янв. С 1 по 3 февраля в России пройдет новый тематический модуль в рамках масштабного проекта «Всероссийский урок безопасности» группы компаний «Просвещение». Этот модуль будет посвящен правильному питанию, сообщает пресс-служба «Просвещения».

Проект «Всероссийский урок безопасности» начался в прошлом году. В первых уроках о действиях в чрезвычайных ситуациях, о безопасности на дороге, в Сети, о противодействии терроризму приняли участие свыше 220 тыс. человек.

Эксперты расскажут, может ли правильное питание быть аппетитным, а такое меню – разнообразным. Кроме того, расскажут о правилах правильного питания и главных вопросах ведения здорового образа жизни.

«Урок безопасности» с блоком «Правильное питание», как обычно, пройдет в 2 форматах: для учащихся 1-11 классов и для всех желающих, учителей и родителей.

На сайте урокбезопасности.рф можно найти готовые методические рекомендации, тестовые задания для онлайн- и очной проверки знаний, видеоуроки. Профильным экспертом урока по правильному питанию стал Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

3 февраля в 15:00 пройдет открытый онлайн-урок «Как поговорить с детьми о правильном питании?». Его проведут эксперты «Нестле Россия». Кандидат педагогических наук, глава отдела образовательных программ «Нестле Россия» и старший научный сотрудник института возрастной физиологии РАО Александра Макеева вместе с коллегами расскажет, может ли школа научить основам профильного питания и как интересно и эффективно организовать такую работу.

«Тема правильного питания уже долгое время остается в топе наиболее обсуждаемых и привлекающих внимание. Интересуются этой темой и взрослые, и, как не покажется это на первый взгляд неожиданным, дети. Где должно начинаться обучение основам правильного питания? Ну, конечно, в семье. Но не только. Огромную роль здесь может сыграть школа, в которой всегда есть место для правильного питания!» — сказала Макеева.

Во встрече также примут участие Антон Калер, шеф-повар программы «Нестле» «Разговор о правильном питании» и педагог Ирина Казарина. Они расскажут о своем опыте и проекте, благодаря которому более 9 млн учеников из 60 субъектов РФ узнали и убедились, что правильное питание – это очень здорово.

Трансляция будет организована эксклюзивно в группе «Просвещения» во «ВКонтакте» при информационной поддержке соцсети. На сайте после регистрации будут доступны учебные материалы, подготовленные авторами ведущих российских проектов в соответствии с календарем образовательных событий на текущий учебный год.

«Урок безопасности» организован группой компаний «Просвещение» при поддержке проекта ГЕРОИ, ЦОДД, МЧС России, ВКонтакте, «Крибрум», Нестле Россия и ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. ​