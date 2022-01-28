РИАМО - 28 янв. Коронавирус, как и другие РНК-вирусы, отличается тем, что в нем происходят изменения при каждой новой генерации. Однако для того, чтобы появился более сильный вариант уже существующего штамма, в одной клетке должны оказаться сразу несколько вирусов, сообщил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

Изменения вируса при новых генерациях не всегда идут ему на пользу. Чаще всего вирус, наоборот, мутируя, может потерять часть своих свойств. Однако бывают и исключения.

«В принципе мутации для вируса опасны, но иногда, один раз на миллион или один раз на 10 миллионов, возникает комбинация, которая каким-то образом вирусу может помочь размножаться в человеческом организме. Это могут быть самые разные мутации: вирус может лучше прикрепляться или быстрее сливаться с мембраной клетки, или каким-то образом заблокировать иммунный ответ», – отметил Дурманов в эфире радио Sputnik.

Именно так сформировались последние штаммы коронавируса – дельта и омикрон. При этом для появления более сильной версии уже имеющегося штамма должны совпасть определенные условия.

«Опасность того, что появится суперомикрон или омикрон+++ невелика, потому что, скорее всего, принципиально новые качества вируса возникают путем рекомбинации, когда в одной клетке оказываются разные вирусы, и они меняются уже готовыми структурами», – отметил Дурманов.

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