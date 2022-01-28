РИАМО - 28 янв. Депутат Госдумы Александр Толмачев прокомментировал ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева и отметил, что Подмосковье значительно преуспело в развитии транспортной инфраструктуры.

27 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к депутатам Мособлдумы и жителям региона. Это уже 10-е обращение главы Подмосковья. Одной из основных тем, затронутых в обращении, стало развитие дорожной инфраструктуры региона.

Воробьев рассказал о выполненных, текущих и планируемых проектах транспортной инфраструктуры в Подмосковье. Так, в рамках развития региональной дорожной инфраструктуры в 2021 году в Подмосковье были открыты ЦКАД, мост в Воскресенске, а также путепроводы в Химках, Одинцовском округе и Мытищах.

В 2022 году в регионе откроют такие объекты транспортной инфраструктуры, как Северный обход Лобни, Лобненское и Шереметьевское шоссе, а также улицу Туполева в Жуковском.

Кроме того, в этом году в Подмосковье начнутся строительство тоннеля на Путилковском шоссе и трассы ЮЛА в Лыткарине, реконструкция Володарского и Мякининского шоссе, а также возведение путепровода на ЦКАД в Больших Вяземах.

«Во-первых, в деле строительства развязок, расширения магистралей и ремонта дорог важно все делать с высоким уровнем качества, ведь речь идет о безопасности участников дорожного движения. Во-вторых, нужно развитие, ведь дополнительные участки и развязки разгружают дорожную сеть, совершенствуют ее», – сказал Толмачев.

По мнению депутата, который входит в состав думского комитета по транспорту, в Подмосковье проводится большая работа по развитию транспортной инфраструктуры, которая за последние годы позволила решить ряд значительных проблем.

«Когда есть скорость и движение, то и территории развиваются, качество жизни улучшается. Отрадно, что в Московской области транспортная инфраструктура как раз и совершенствуется с учетом выполнения задач по качеству, развитию и скорости, и эта работа, судя по обращению губернатора, продолжится», – подчеркнул Толмачев.