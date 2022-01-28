РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. В День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады, мологвардейцы и депутат совета депутатов Щелкова Дмитрий Васин встретились с ветеранами, защитниками и жителями блокадного города, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«78 лет прошло со дня окончательного снятия блокады Ленинграда, поэтому именно сегодня решили навестить блокадников, которые совсем еще детьми, многим было около трех, пяти лет, жили в тех ужасных условиях нехватки продовольствия, бомбежек. В рамках партийного проекта «Историческая память» мы ведем системную работу с ветераном Великой Отечественной войны», — сказал Дмитрий Васин.

Всего на территории городского округа Щелково проживает 19 ветеранов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.