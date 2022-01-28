РИАМО - 28 янв. В Москве была выстроена самая протяженная и мощная система теплоснабжения в мире. Это стало возможным благодаря труду тысяч специалистов «МОЭК» и «Мосэнерго», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня теплоснабжение в Москве обеспечивают 13 ТЭЦ, которые работают на природном газе. Кроме того, в городе возводятся новые парогазовые энергоблоки, вводится онлайн-диспетчеризация и внедряется умная технология определения утечек.

«И за всем этим стоит труд тысяч сотрудников городских предприятий «МОЭК» и «Мосэнерго». Спасибо вам за профессионализм и ответственную работу», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Первый теплопровод в Москве появился более 90 лет назад. Тогда его длина составляла 14 км.