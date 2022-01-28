РИАМО - 28 янв. В Московскую область в 2022 году импортируют свыше 230,6 тыс. цыплят из США и Великобритании. Ранее на предприятие ООО «Кобб-Раша» в Богородском городском округе уже поступило 19 350 голов импортных суточных цыплят, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По решению комиссии из сотрудников Россельхознадзора, Минсельхозпрода Подмосковья и специалистов их направили на карантин после проведенного клинического смотра.

В течение 30 дней будут проведены бактериологические и лабораторно-диагностические исследования на грипп птиц, сальмонеллез, микоплазмоз и болезни Ньюкасла и Гамборо. Также специалисты вакцинируют цыплят от инфекционного бронхита и болезней Ньюкасла и Гамборо.

«Всего в 2022 году планируется импортировать в Московскую область 80 650 цыплят из США и 150 000 цыплят из Англии», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.