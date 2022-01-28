РИАМО - 28 янв. В 2021 году 57 производств, расположенных на территории Москвы, получили финансовую поддержку от городских властей в виде субсидий на общую сумму более чем в 600 млн рублей. Субсидии помогут предприятиям в обновлении и расширении производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году финансовую поддержку в виде субсидий на общую сумму более чем в 600 млн рублей от города получили 57 столичных производств. Налоговые льготы, займы и субсидии помогают предприятиям обновлять производственные площадки, открывать новые линии по выпуску продукции», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр рассказал, что одним из предприятий, получивших субсидии, стал Щербинский лифтостроительный завод. Финансовая поддержка помогла заводу компенсировать часть расходов на лизинг новых станков.

Свыше 5,7 млн рублей на модернизацию производства получила компания «Новапродукт АГ». Субсидии помогли предприятию расширить ассортимент и запустить новые линии по производству продуктов для здорового питания.

Столичные предприятия могут ознакомиться с условиями получения поддержки и подать заявку на получение субсидии на Инвестиционном портале Москвы.