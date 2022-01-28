РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Самовольно возведенное здание площадью порядка 1,1 тыс. кв. м снесли в квартале Абрамцево подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Самострой был выявлен в квартале Абрамцево, 72А и 72 в рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства на территории региона.

«На земельном участке общей площадью порядка 1,1 тыс. кв. м правообладателем без разрешительной документации было возведено 2-этажное здание торгово-офисного назначения. Постройка была признана самовольной и подлежащей сносу», - сказал председатель регионального комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что совместно с администрацией Балашихи в конце 2021 года была проведена работа по ликвидации самовольно возведенного здания. В настоящее время земельный участок свободен от построек.

По словам Гордиенко, самовольные строения представляют основную угрозу в связи с тем, что возводятся без соответствующей разрешительной документации, без надзора и экспертиз. Такие объекты несут опасность для жителей: возможно обрушение конструкций здания, небезопасное нахождение на территории.

Всего за 4 года на территории городского округа Балашиха было выявлено 224 объекта незавершенного строительства, из них 117 - самовольные объекты. Уже снесено и приведено в соответствие 99 объектов, что составляет 44% от общего количества. Работа будет продолжена в 2022 году.