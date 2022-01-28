РИАМО - 28 янв. Депутат Госдумы Денис Кравченко прокомментировал ежегодное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и отметил важность того, какое внимание в регионе уделяется вопросам сохранения экологии.

27 января Воробьев выступил с ежегодным обращением к депутатам Мособлдумы и жителям региона. Это уже 10-е обращение губернатора.

Кравченко заметил, что ему было важно услышать, что в Подмосковье будут модернизированы вредные предприятия, которые в силу старости и износа наносили вред экологии и доставляли неудобства жителям региона.

«Данное решение стало ответом на многочисленные обращения и жалобы от жителей касательно вредных выбросов этих старых предприятий. Это поможет не только решить проблемы экологической обстановки, но и задать ориентиры другим предприятиям, подтолкнуть промышленников и бизнес перестраиваться на рельсы так называемой «зеленой» экономики, базирующейся на ESG-принципах», - сказал Кравченко.

Депутат добавил, что, помимо вопросов сохранения экологии, в Подмосковье уделяется большое внимание реализации инвестиционных проектов, которые дают жителям региона рабочие места, пополняют бюджет области и влекут за собой благоустройство территорий. Так, за 2021 год в регионе реализовали 450 крупных инвестиционных проектов.

«В своем обращении Андрей Воробьев подчеркнул, что власть предназначена для помощи людям. Это крайне важный посыл, который напоминает, что, несмотря на трудности, самое важное — слышать народ, оперативно откликаться на запросы граждан, помогать решать их проблемы и делать жизнь лучше», - заключил Кравченко.