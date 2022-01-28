РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. В подмосковном Красногорске за сутки выявили еще 441 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. За время пандемии в округе выявили 36 017 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб.

Всего за минувшие сутки в Московской области выявлено 8 611 случаев коронавируса.

На данный момент в регионе выявлено 727 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 13 221 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 621 598 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>