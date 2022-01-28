Как и когда лучше просить о прибавке к зарплате

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По словам директора по управлению персоналом УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анны Берг, причины для пересмотра зарплаты зависят от правил конкретной компании, стиля руководства и многого другого. Но все же есть небольшой перечень причин, который может подтолкнуть работодателя к пересмотру заработной платы. Во-первых, если сотрудник показывает стабильные заметные качественные результаты, и это подтверждается регулярной позитивной обратной связью. Во-вторых, рассчитывать на повышение может тот работник, который берет на себя ответственность за самостоятельную реализацию проектов, в рамках полномочий принимает собственные решения, защищает результаты перед руководством. Наконец, причиной для повышения заработной платы может стать заинтересованность сотрудника в своей работе и достижениях команды.

«Коммерческие компании все реже готовы платить за «выслугу лет» и в большей степени ориентируются на промотирование наиболее успешных и ценных для компании людей», – говорит эксперт.

Как говорит директор по персоналу агентства «КРОС» Дмитрий Дударев, основания для повышения зарплаты вполне логичны и прозрачны. Речь идет о рыночной стоимости компетенции сотрудника.

«Сотрудник может приобретать новые навыки, повышать свою квалификацию, и, если это повышает эффективность его работы, то, конечно, может стать основанием для повышения зарплаты. Кроме того, это может быть оптимизация процессов, которая экономит ресурсы компании, выполнение большего объема работ», – объясняет Дмитрий.

Дударев также отмечает, что работник, переходя на новую должность, обычно рассчитывает не только на изменение статуса, но и на повышение зарплаты.

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