Как и когда лучше просить о прибавке к зарплате

Узнать зарплатную вилку
Прежде чем решиться на серьезный разговор с начальством о повышении заработной платы, сотруднику необходимо подготовиться и заранее продумать свои аргументы. Как рассказал РИАМО руководитель по развитию «Авито.Работы» Дмитрий Пучков, для начала нужно подробно изучить зарплатную вилку и узнать, сколько получают сотрудники в других компаниях на вашей должности.
«Если вы хотите получать конкретную сумму, лучше назвать ее напрямую, чем давать намеки, которые могут быть неправильно поняты», – отмечает эксперт.
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Привести основания для повышения
По словам директора по управлению персоналом УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анны Берг, причины для пересмотра зарплаты зависят от правил конкретной компании, стиля руководства и многого другого. Но все же есть небольшой перечень причин, который может подтолкнуть работодателя к пересмотру заработной платы. Во-первых, если сотрудник показывает стабильные заметные качественные результаты, и это подтверждается регулярной позитивной обратной связью. Во-вторых, рассчитывать на повышение может тот работник, который берет на себя ответственность за самостоятельную реализацию проектов, в рамках полномочий принимает собственные решения, защищает результаты перед руководством. Наконец, причиной для повышения заработной платы может стать заинтересованность сотрудника в своей работе и достижениях команды.
«Коммерческие компании все реже готовы платить за «выслугу лет» и в большей степени ориентируются на промотирование наиболее успешных и ценных для компании людей», – говорит эксперт.
Как говорит директор по персоналу агентства «КРОС» Дмитрий Дударев, основания для повышения зарплаты вполне логичны и прозрачны. Речь идет о рыночной стоимости компетенции сотрудника.
«Сотрудник может приобретать новые навыки, повышать свою квалификацию, и, если это повышает эффективность его работы, то, конечно, может стать основанием для повышения зарплаты. Кроме того, это может быть оптимизация процессов, которая экономит ресурсы компании, выполнение большего объема работ», – объясняет Дмитрий.
Дударев также отмечает, что работник, переходя на новую должность, обычно рассчитывает не только на изменение статуса, но и на повышение зарплаты.
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Подготовить аргументацию
По словам Анны Берг, сотрудники, как правило, ссылаются на разные причины: долгий период работы, возросшие личные финансовые обязательства, увеличившаяся нагрузка, желание взять на себя большую ответственность и перейти на новую роль, а также сравнение с текущей ситуацией на рынке.
«Начинать переговоры о пересмотре зарплаты можно и нужно, но важно иметь качественную подготовленную аргументацию, которая будет достаточной для принятия решения со стороны менеджера. Как правило, одного «время пришло» или «я взял ипотеку» будет недостаточно», – советует Анна.
Для того чтобы подготовиться к разговору о повышении заработной платы, необходимо выработать систему аргументации, а именно зафиксировать момент последнего повышения оклада, изменение задач, обязанностей, рабочих часов и количества проектов с того времени. По словам Пучкова, не нужно стесняться подчеркивать свой вклад в развитие компании и свои достижения.
«К примеру, если вы стабильно перерабатываете каждый месяц, выполняете даже те задачи, которые напрямую вас не касаются, предлагаете инновационные идеи, облегчающие работу коллегам, это веский повод просить о надбавке», – отмечает эксперт.
Индексация зарплаты
Повышение заработной платы сотрудников зависит от нескольких факторов, например, финансовых возможностей и желания работодателя. По словам руководителя департамента управления персоналом и организационного развития группы компаний «Кабош» Таисии Андреевой, индексация – это государственная гарантия по зарплате всем работающим по трудовым договорам работникам.
«Согласно статье 130 ТК РФ, индексация является обязанностью работодателя, но ее периодичность и условия прописываются во внутренних нормативных актах: в положении организации или разделах коллективного, трудового договора», – говорит Таисия.
Выбрать правильное время для переговоров
Правильно подобранное время для переговоров – не менее важный момент. По словам Дмитрия Пучкова, о таких диалогах следует договариваться заранее. Лучше выбрать середину недели и наиболее удобное время для начальства. Эксперт уверен: не стоит выбирать загруженный день и конец недели, когда большинство уже настраивается на выходные.
«Лучшее время для просьбы о повышении – третий и четвертый кварталы, так как компании начинают планировать бюджет на следующий год», – советует Дмитрий.
Заместитель генерального директора по развитию талантов и организационной эффективности «Группы Т1» Екатерина Мелентьева считает, что начинать разговор о повышении заработной платы следует не ранее чем через год после устройства на должность. Этот срок считается минимальным для того, чтобы работник раскрыл свой потенциал и показал результаты.
Выращенные кадры
Екатерина Мелентьева уверена, что больше всего шансов на успех у сотрудников, которые могут четко и ясно аргументировать свою позицию, а также привести измеримые результаты своей работы в формате «было-стало».
«Велики шансы и у специалистов, имеющих уникальную экспертизу или знания, руководящих стратегически важными для компании проектами или направлениями. Потеря таких сотрудников сразу дает негативный эффект, потому их стараются удерживать», – отмечает Екатерина.
Кроме того, работодатель скорее повысит заниженную по меркам рынка и квалификации специалиста зарплату, если он, например, вырос из стажера. Компании заинтересованы в том, чтобы не терять выращенные внутри кадры.
Контролировать время на обдумывание
Опрошенные РИАМО эксперты уверены, что во время разговора о повышении заработной платы не стоит бояться спрашивать руководителей, что они думают о вас, как о сотруднике, и о вашей работе в целом. Такая информация поможет лучше понять мнение и точку зрения руководителя, а также разобраться в качестве выполняемых задач.
«Если начальник просить дать ему время все обдумать и сделать перерасчеты, то настаивайте на конкретной дате, когда к вам придут с ответом. Или узнайте, когда можно будет снова поднять подобный разговор», – говорит Дмитрий Пучков.
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