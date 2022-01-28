РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В Домодедове зафиксировали неудовлетворительную работу «Мосавтодора» по уборке снега на тротуаре вдоль Каширского шоссе, в частности, в районе улицы Заборье, сообщается на странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На место выехали депутат совета депутатов Домодедова Александр Рогов, заместитель главы администрации Игорь Колобов и представители подрядной организации. Из-за узких дорог для очистки техникой необходимо временное перекрытие проезжей части.

В настоящий момент приведен в порядок тротуар от поворота на «Леруа Мерлен» до 113 дома. Остальные работы будут поэтапно проводиться до 1 февраля, преимущественно в ночное время.

Горячая линия по неудовлетворительному состоянию региональных дорог: 8(964)523-36-18.