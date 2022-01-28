РИАМО - 28 янв. В этом году в Подмосковье настоящая снежная зима, многие дети катаются с горок на ледянках, ватрушках и снегокатах. При этом катание вне положенных мест опасно, можно получить травмы, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают фиксировать в своих районах выезда стихийно созданные горки.

«Склоны на этих спусках неровные, с ямами, ухабами, большими булыжниками, все это припорошено снегом, и заметить эти изъяны невооруженным глазом невозможно. На пути следования встречаются деревья, кустарники, опоры линий электропередачи, при столкновении с которыми можно травмироваться, вплоть до летального исхода. Спуски некоторых горок выходят на лед водоемов, который может быть непрочным и проломиться. Есть спуски, расположенные вблизи автомобильных трасс и железнодорожных путей», - сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он уточнил, что информацию о расположении таких опасных горок спасатели незамедлительно передают в компетентные службы для принятия дальнейших мер.

Также во время патрулирования спасатели разъясняют жителям региона об опасности времяпровождения на необорудованных спусках и рекомендуют родителям научить детей проводить свой досуг на специально оборудованных для катания горках и площадках.