РИАМО - 28 янв. Российский президент Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсионных выплат в 2022 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Российское правительство внесло эту норму поправкой в принятый в первом чтении закон о социальной пенсии представителям народов Севера. Как отметил депутат Госдумы Александр Жуков, размер средней пенсии по РФ после индексации составит 18,9 тыс. руб.

Прибавку к выплатам пенсионеры получат с 1 февраля. Индексация пройдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, поскольку в январе социальные выплаты были повышены на 5,9%. Таким образом, доплата является разницей между 5,9% и 8,6%.

Ранее стало известно, что российское правительство к 2023 году намерено объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд.