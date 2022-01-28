РИАМО - 28 янв. Таможенники Подмосковья вместе с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявили неуплату таможенных платежей в особо крупном размере при ввозе обуви из Китая. Сумма составляет 27 млн рублей, сообщает пресс-служба Московской областной таможни.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что московская компания-импортер оформила 60 тыс. пар обуви для детей и взрослых различных производителей, занижая стоимость товара и используя подложные документы.

В результате сумма неуплаченных таможенных платежей составила 27 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).