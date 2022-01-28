РИАМО - 28 янв. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 8 611 случаев заболевания коронавирусом. Большее число случаев зарегистрировали в Королеве (691), Люберцах (533), Раменском (533), Балашихе (469), сообщает региональный оперштаб.

441 случай заражения был зафиксирован в Красногорске, 434 – в Ленинском, 422 — в Одинцовском округе, 334 – в Мытищах, 332 – в Коломне, 326 – в Подольске, 312 – в Истре, 268 – в Пушкине, 263 – в Павловском Посаде, 226 – в Воскресенске, 213 – в Жуковском, 205 – в Орехово-Зуевском округе, 202 – в Богородском, 177 – в Солнечногорске, 176 – в Сергиевом Посаде, 170 - в Лыткарине, 163 – в Реутове, 161 – в Ступине, 151 – в Наро-Фоминске.

117 случаев инфицирования выявили в Солнечногорске, 102 – в Дзержинском, 113 в Домодедове,87 – в Электростали, 86 – в Серпухове, 75 – в Долгопрудном, по 68 в Бронницах и Ивантеевке, 67 – в Лобне, 63 – в Краснознаменске, 62 – в Егорьевске, 59 – в Талдоме, 57 – в Котельниках, 50 – в Волоколамске, 49 в - Шатуре, 46 – в Можайске, 44 – в Клину.

Еще 39 выявили в Щелкове, 33 – в Серебряных Прудах, 29 – в Рузе, 23 – в Чехове, 22 – в Шаховской, 20 – в Дмитрове, по 17 в Дубне, Луховицах и Лосино-Петровском, по 15 – в Кашире и Лотошине, 14 – в Химках, по 13 – в Рошале и Пущине, 12 – в Озерах, по 8 – во Фрязине и Электрогорске, 4 – во Власихе, по 2 – в Зарайске, Протвине, Черноголовке, 1 в Красноармейске, ни одного случая в Звездном городке и Рошале.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 727 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 13 221 человек. Выздоровели и выписались 621 598 человек.

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