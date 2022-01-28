РИАМО - 28 янв. Компания «Трансдорстрой» будет строить школу на 550 учеников на улице Красина в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новая школа будет рассчитана на 550 мест. Это будет современное образовательное учреждение, в котором создадут все условия для комфортного пребывания и учебы школьников», – сказал глава строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом образовательном учреждении обустроят просторные учебные и специализированные классы, а еще там для учеников организуют лаборатории и мастерские, методические кабинеты, актовый и спортивный залы. Будет также столовая с пищеблоком полного цикла.

На территории вокруг учебного объекта установят спортивные, игровые площадки и комплексы, а также зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Школа будет оборудована с учетом доступности для маломобильных групп населения. Строительство намерены завершить в следующем году.