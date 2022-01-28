РИАМО - 28 янв. Жители Подмосковья уже сейчас могут предоставлять сведения за отчетный период 2021 года в рамках очередной декларационной кампании, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, возлагается обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», - напомнил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Соответствующие справки о доходах на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей в текущей декларационной кампании необходимо подавать по новой форме, вступившей в силу с 1 июля 2021 года.

Новая версия специального программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.5.0) размещена на официальном сайте президента РФ.

Наиболее часто допускаемые при предоставлении указанных сведений ошибки касаются информации об открытых счетах в банках и других кредитных организациях. Например, забывают указать сведения о счетах, к которым выпущены платежные карты, или счетах, которые были открыты уже довольно давно и по ним не производятся банковские операции.

Для достоверного заполнения справки о доходах необходимо проверить сведения об открытых банковских счетах. Проще всего это сделать в личном кабинете налогоплательщика, где содержится перечень всех открытых счетов. Здесь же можно проверить и информацию о принадлежащем лицу недвижимом имуществе и транспортных средствах. Для получения детальной информации по каждому конкретному счету следует обратиться с запросом в соответствующий банк.

Важно помнить, что предоставление недостоверной или неполной информации при заполнении справки о доходах является основанием для применения к отчитывающемуся лицу дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения по утрате доверия.

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