РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. В Московской области наступает период затяжных снегопадов, в связи с этим водителям Щелкова напоминают о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Начинается затяжной период снегопадов, снег будет идти 5 дней. Такие обильные осадки вызваны приближением североатлантических циклонов «Мария» и «Надя». Ожидается метель и выпадение до 3 мм осадков, сугробы вырастут до полуметра.

В связи с плохой видимостью на дорогах водителям необходимо быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.