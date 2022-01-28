РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. В Доме ветеранов в Королеве член Общественной палаты Инна Шутова организовала встречу, посвященную Дню воинской славы - 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель палаты Ольга Корнеева.

Жители города ценой 1,5 млн жизней совершили беспримерный подвиг в истории человечества.

Зампред комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества Владимир Власов показал постояльцам Дома ветеранов свои гравюры, посвященные теме войны, рассказал о блокаде Ленинграда и о снятии блокады. Участники встречи поделились своими воспоминаниями о тех страшных днях, а также воспоминаниями своих родных.