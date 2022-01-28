РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В индустриальном парке «Демидов» в Балашихе разместят предприятия 14 резидентов, в парке будет создано более 800 новых рабочих мест, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий посетил «Демидов», расположенный в деревне Пуршево. Директор по продажам компании-оператора индустриального парка Кирилл Сорокин показал ему территорию и рассказал о сроках запуска. Он отметил, что на территории парка проложены дороги, установлены опоры освещения. До 2023 года должны завершить прокладку инженерных сетей: воды, центральной канализации, магистрального газа.

«Из 16 участков резидентами занято уже 14. Предварительно в парке будет создано порядка 800 новых рабочих мест. Предприниматели также приступили к проектированию зданий цехов, чтобы максимально быстро запустить свой бизнес», – сказал Сорокин.

По его словам, направленность компаний-резидентов очень разная – от производителей анатомических матрасов и спецодежды до мебельной и мыловаренной компаний.

Ефимов отметил важность запуска новых предприятий в Балашихе через формат индустриальных парков.

«Считаю правильным предоставлять свободные площади не под жилые районы, а для размещения новых предприятий, которые создают рабочие места и главное – дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет. Это как раз тот ориентир, который должен стать приоритетом в развитии Балашихи, о котором говорил в ежегодном обращении губернатор региона Андрей Воробьев», – отметил Ефимов.

Он добавил, что формат индустриальных парков экономит средства предпринимателей на создание инженерной инфраструктуры.

Общая площадь индустриального парка «Демидов» – 25 га. Общая площадь объектов резидентов – 110 тыс. кв. м. Объем инвестиций составляет более 3,3 млрд рублей. Количество рабочих мест – 795. В состав индустриального объекта входят производственные, складские, технические и офисные помещения, предназначенные для развития бизнеса и всего округа.