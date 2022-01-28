РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 326 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 28 690, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 8 611 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 727 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 221 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 621 598 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения штамма омикрон. Врачи принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции выросла нагрузка на систему здравоохранения Подмосковья.

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